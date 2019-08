Mais de 1,4 mil vagas de emprego para jovens serão oferecidas nesta quarta em todo o RS

A chamada Ação Jovem oferecerá, nesta quarta-feira (14), mais de 1,4 mil vagas de emprego em diversas Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul. O evento é, preferencialmente, para pessoas entre 14 e 29 anos. As vagas oferecidas serão na área de intermediação de mão de obra. Também haverá encaminhamento de carteira de trabalho, além de atividades de orientação profissional.

Em Porto Alegre, o evento será em todas as Agências FGTAS/Sine: Centro, Azenha, Zona Norte e Tudo Fácil Centro e Zona Sul. A iniciativa busca promover a inserção de jovens no mundo do trabalho.

No interior, o evento ocorrerá nas Agências FGTAS/Sine de Alegrete, Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Camaquã, Caxias do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Tramandaí.

Resultados

No primeiro semestre de 2019, foram encaminhados 54.325 jovens, de 18 a 29 anos, para vagas de trabalho nas Agências FGTAS/Sine.

As ocupações com os maiores números de encaminhamentos de jovens foram alimentador de linha de produção (1.174), vendedor de comércio varejista (286), auxiliar de escritório em geral (204), operador de caixa (185) e trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (179).

Confira aqui a relação completa de agências FGTAS e seus respectivos endereços.

