Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

A droga estava em um veículo Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou, na manhã deste sábado (30), que agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) apreenderam mais de 18 quilos de cocaína pura, conhecida como escama de peixe, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

A droga estava dentro de um veículo Tucson e foi encontrada na tarde de sexta-feira (29). Na lataria do veículo, que tinha as placas clonadas, havia 18 tabletes de cocaína. A apreensão ocorreu depois que os policiais civis apuraram que uma organização criminosa, com origem no Vale do Sinos, receberia grande quantidade de drogas.

Um casal que estava em um Gol, suspeito de participar do resgate da droga, foi detido para prestar esclarecimentos. Conforme o delegado, novas diligências serão realizadas para identificar os integrantes da organização que possuem ligação com a droga apreendida.

