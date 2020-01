Porto Alegre Mais de 240 cavalos foram recolhidos pela EPTC no ano passado

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Cavalos recolhidos são encaminhados para abrigo na Zona Sul Foto: Claudio Furtado/EPTC Cavalos recolhidos são encaminhados para abrigo na Zona Sul. (Foto: Claudio Furtado/EPTC) Foto: Claudio Furtado/EPTC

No ano passado, a EVTA (Equipe de Veículos de Tração Animal) da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) recolheu, em Porto Alegre, 242 cavalos, a maioria soltos, oferecendo riscos de acidentes. Trinta e um deles apresentavam sinais visíveis de maus-tratos.

Do total de animais recolhidos, 59 foram adotados após tratamento veterinário. Nos últimos 11 anos, de 2009 a 2019, foram registrados 3.399 recolhimentos, sendo 318 por maus-tratos, com 815 adoções.

O trabalho da EVTA conta com o apoio do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, da Guarda Municipal e do Hospital Veterinário da Ufrgs. No caso de abandono de algum cavalo ou situações de maus-tratos, as pessoas podem ligar para o telefone 118. Informações sobre adoção podem ser obtidas pelo e-mail adote@eptc.prefpoa.com.br.

No domingo (12), um cavalo abandonado foi recolhido na rua Raul Pompeia, no bairro Partenon, na Zona Leste da Capital.

