Mais de 400 itens foram apreendidos durante uma operação contra o comércio ilegal no Brique da Redenção, em Porto Alegre

Integrantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Guarda Municipal realizaram, na manhã deste domingo (19), mais uma operação integrada de combate ao comércio ilegal no Brique da Redenção e em outros pontos do parque, um dos mais tradicionais e movimentados de Porto Alegre.

A operação contou com a participação de 15 fiscais da secretaria e de sete guardas municipais, além do auxílio de 26 câmeras de videomonitoramento do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre. Foram apreendidos mais de 400 itens sem procedência, como roupas, eletrônicos, carrinhos de carga, bebidas e lanches industrializados.

O diretor de Promoção Econômica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Luis Antonio Steglich, ressaltou que os ambulantes têm a opção de se regularizar perante o município, garantindo a segurança da população. “As fiscalizações atuam em prol da segurança do cidadão, mas é preciso que este mesmo cidadão faça sua parte, ou seja, solicite o alvará que autoriza aquela atividade. É a única forma de garantir a segurança e saúde da população” disse Steglich.

De acordo com a prefeitura, as fiscalizações ocorrem diariamente em diversos pontos da Capital gaúcha e fazem parte da estratégia de liberação dos espaços públicos, combatendo o comércio irregular na cidade. De janeiro a agosto deste ano, foram recolhidos mais de 50 mil itens em operações de fiscalização da prefeitura.

Viaduto

Neste final de semana, cerca de 300 pessoas conferiram as atrações no Viaduto Otávio, no Centro Histórico de Porto Alegre. Além dos tradicionais food trucks, beer trucks e bike foods, no sábado (18) o público pôde conferir a exposição de orquídeas cultivadas na zona rural da cidade. A mostra ofereceu diversas variedades de flores da espécie.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, tendo como objetivo, segundo o Poder Executivo, “fortalecer a relação dos moradores com Porto Alegre, incentivando o empreendedorismo produtivo da cidade e também a ocupação do local”.

Conforme os empreendedores Ronaldo Fernandes Dias e Rosemeri Terres, proprietários do Food Truck Good Dog, o evento atraiu visitantes que parabenizaram a iniciativa. “Muitos moradores falam que não passavam no viaduto, pois era impossível e perigoso transitar. Aos poucos, o público está ocupando este espaço. Certamente no futuro este local será um ponto de food park. Precisamos que sejam realizados mais eventos e feiras para a população se ambientar conosco”, destacaram os proprietários.

Para o diretor de Promoção Econômica da secretaria, o fomento ao empreendedorismo gastronômico no local é mais um novo fator de desenvolvimento econômico na cidade. “Além de realizar a ocupação do viaduto com feiras, estamos incentivando o empreendedorismo através dos food trucks. Quem ganha é a cidade”, afirmou Steglich. Diversos food trucks, bike foods e beer trucks estarão movimentando o Viaduto Otávio Rocha durante a semana.

Deixe seu comentário: