Mais de 80 quilos de carnes impróprias para o consumo são apreendidos em Cachoeira do Sul

O dono de um estabelecimento comercial foi autuado por crime contra as relações de consumo Cachoeira do Sul. Com ele, foram apreendidos 85 quilos de carnes impróprias para o consumo – entre elas suínas, ovinas e embutidos.

Segundo o delegado José Antônio Taschetto Mota, “trata-se de uma ofensiva das autoridades contra os abigeatos ocorridos nos últimos dias”.

As carnes apreendidas serão doadas para o zoológico local. A ação da Delegacia de Polícia Regional de Cachoeira do Sul contou com a participação da Brigada Militar e Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Cachoeira do Sul.

