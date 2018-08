Mais de duas toneladas de lixo foram recolhidas da nova orla do Guaíba após um evento

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que foram recolhidas, na manhã deste domingo (26), mais de duas toneladas de lixo da nova orla do Guaíba, em Porto Alegre, após a realização de um evento não autorizado no local na noite de sábado (26). O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) trabalhou com 20 profissionais e dois caminhões durante quatro horas na região.

Os trabalhadores recolheram 300 sacos de lixo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico afirmou que nenhum pedido foi encaminhado para o Escritório de Eventos pelos organizadores da festa intitulada Funk Solidário do Gasômetro, com intuito de utilização do espaço público na orla do Guaíba.

Segundo a prefeitura, a partir da criação do Escritório de Eventos, em agosto de 2017, com o Decreto nº 19.823/2017, este passou a ser o local para onde devem ser encaminhados todos os pedidos de utilização de áreas públicas de Porto Alegre. Uma vez recebido o pedido, ele é analisado por todas as secretarias envolvidas com seus respectivos pareceres e com as devidas considerações para a assinatura do termo de compromisso definitivo. “O escritório foi criado para que todos os eventos tenham uma análise mais transparente e organizada em um único local”, afirmou o Executivo.

O Escritório de Eventos é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com a integração de diversos órgãos da prefeitura. “Antes da implementação desse novo sistema, interessados na realização de eventos se deparavam com diferentes interlocutores por parte do poder público municipal e com dificuldades para obter informação sobre as autorizações necessárias. Agora, existe um encaminhamento único, com as demandas atendidas em tempo recorde. A simplificação do processo deve atrair uma quantidade maior de eventos para a cidade”, prosseguiu o Executivo.

Nova orla

Inaugurada oficialmente no dia 29 de junho, a Orla Moacyr Scliar, no Centro Histórico de Porto Alegre, já recebeu milhares de visitantes. “Com uma média de público de 50 mil pessoas por final de semana, o local se tornou um programa de lazer para milhares de gaúchos, mesmo nos dias frios do inverno”, ressaltou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, gestora da estrutura.

Para tornar o espaço ainda mais agradável para a população, a prefeitura da Capital firmou parceria com a empresa responsável pelo aplicativo de transportes Uber, que adotou o parque urbano da orla, desenvolvendo serviços de limpeza geral, corte de grama, zeladoria e limpeza dos sanitários e vestiários, além da manutenção dos pisos e serviços de vigilância.

Deixe seu comentário: