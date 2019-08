“Mais fácil arquivar do que ir atrás da verdade”, disse a modelo Najila Trindade sobre o arquivamento do processo de estupro contra Neymar

A modelo Najila Trindade disse, na noite de terça-feira (13), que não ficou surpresa ao saber que a Justiça arquivou, na quinta-feira (8), o processo que investiga a denúncia de estupro contra jogador Neymar.

“Eu acho normal, porque a palavra dele [Neymar] vale mais que a minha. É o caso de um jogador e eu sou só uma pessoa de família humilde. É muito mais fácil arquivar o caso do que ir atrás da verdade”, disse a jovem.

Ela esteve no 11º Distrito Policial de São Paulo para prestar depoimento no inquérito que investiga o arrombamento ocorrido em seu apartamento. Najila esteve acompanhada de seu advogado, Cosme Araújo, que falou sobre esta investigação.

“Ela soube através da mídia e posteriormente por meio de uma moça que trabalhava com ela. Então, ela não tinha condições objetivas de saber de onde saiu esse arrombamento. Por isso mesmo, se não surgirem informações em direção contrária ao que eu estou dizendo eu não tenho conhecimento”, disse Araújo.

Arquivamento

Na quinta-feira, a juíza Ana Paula Vieira de Moraes, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, acolheu a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do processo que apura a denúncia de estupro e agressão contra o jogador Neymar.

As promotoras Estefânia Paulin e Flávia Merlini do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Ministério Público Estadual, haviam protocolado o pedido de arquivamento à Justiça.

“Decidimos pelo arquivamento do processo por não haver provas suficientes. Isso não significa a absolvição do averiguado. Há a possibilidade de reabertura do inquérito”, afirmou Flávia.

Sobre as supostas agressões, o MP entendeu que faziam parte de um contexto. “Havia lesões apenas em um dedo. Pelo laudo particular apresentado pela vítima, não entendemos que havia uma lesão que comprovasse o estupro”, disse Estefânia.

Segundo Flávia, “todas as provas colhidas estavam todas em contradição”. “Pedimos para a vítima a produção de várias provas e não houve movimentação da parte para isso, por essa razão entendemos pelo arquivamento”.

“Ela não produziu nenhuma prova que ela disse que tinha. A delegada pediu para ela plugar o celular a um computador para ela ver o vídeo e ela não quis fazer isso. Ela não quis entregar o celular também, depois ela disse que ele foi furtado.” disse Estefânia.

Investigação e contradições

No relatório final, a delegada Juliana Lopes Bussacos concluiu que “diante dos elementos colhidos no curso da investigação policial, não vislumbro elementos para o indiciamento do investigado, uma vez que as versões são conflitantes, com incongruências nas declarações da vítima e, principalmente, nas provas apresentadas pela mesma”.

Najila e Neymar relataram que o primeiro contato entre eles aconteceu por iniciativa dela, que mandou uma mensagem para o jogador em uma rede social, e que logo passaram a se comunicar por um aplicativo de mensagens. Os dois deram versões diferentes para o que aconteceu entre eles.