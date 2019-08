Para melhorar o fluxo de veículos na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Campo Novo, está em elaboração o alargamento de pelo menos 270 metros da pista. Com a criação da terceira faixa, a via passará a contar com 4,3 metros de largura. A intervenção começou próxima ao número 3.470 da via e seguirá até a Estrada Costa Gama (sentido bairro-Centro), com recapeamento.

