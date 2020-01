Porto Alegre Mais uma Unidade de Saúde irá atender até as 22 horas

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

US Diretor Pestana está localizada na rua Dona Teodora 1.016, no bairro Humaitá. Foto: Alex Rocha/PMPA US Diretor Pestana está localizada na rua Dona Teodora 1.016, no bairro Humaitá. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre inicia o atendimento até as 22 horas em mais uma Unidade de Saúde, nesta quinta-feira (23). A US Diretor Pestana, na Região Noroeste, passa a atender a população no turno estendido. O ato que marca o início dos serviços ocorre às 18h no prédio da US (rua Dona Teodora, 1016 – bairro Humaitá).

A Diretor Pestana é a quinta Unidade de Saúde com funcionamento até as 22 horas. As outras quatro – São Carlos (no Partenon/Lomba do Pinheiro), Modelo (Centro), Tristeza (Sul) e Ramos (Norte) – já realizaram mais de 120 mil atendimentos somente no turno entre 18h e 22h.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário