O governo de Malta autorizou o desembarque dos 65 imigrantes a bordo do navio humanitário alemão “Alan Kurdi, da ONG Sea Eye, mas todos precisarão ser realocados para outros países da Europa. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, em uma publicação no Twitter, após reuniões com a Comissão Europeia e autoridades da Alemanha.

