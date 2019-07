Manhã desta quinta-feira começa com frio intenso no RS

Os termômetros marcam frio intenso em todo estado nesta quinta-feira (4). As temperaturas seguem em baixa ao longo do dia. O sol predomina em todo o território gaúcho e muitas áreas devem ter céu limpo com nuvens. A noite, o frio segue acentuado.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo do dia. A mínima na Capital chega a 4°C, enquanto máxima fica em 14°C.

Veja como fica o tempo em outras cidades gaúchas:

Pelotas: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 12°C

Caxias do Sul: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 9°C

Santa Maria: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 12°C

Santa Rosa: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 11°C

Erechim: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 11°C

Uruguaiana: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 12°C

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 16°C

Tramandaí: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 13°C

Capão da Canoa: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 13°C

Xangri-Lá: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 13°C

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Máxima de 12°C

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 13°C

Passo Fundo: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 10°C

Bagé: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 10°C

Deixe seu comentário: