Duas mulheres reconheceram o cozinheiro Marinésio dos Santos Olinto como o autor de estupros que teriam sido cometidos contra elas. As vítimas ficaram frente a frente com o suspeito nesta quinta (5), em Brasília. Chamado de “maníaco em série” por um dos delegados que cuidam do caso, o homem confessou o assassinato de duas mulheres e é suspeito de outros crimes de violência sexual.