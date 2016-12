Manifestantes liberam via após protesto na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

Um grupo de estudantes da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) realizou um protesto na manhã desta terça-feira (13), em frente ao campus da universidade, na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Por volta das 7h45min desta manhã, os manifestantes liberaram a via e o trânsito começou a fluir no sentido Viamão – Capital.

A manifestação, contrária à PEC 55, que limita o teto de gastos públicos, causou congestionamento no trânsito. Um grupo de cerca de 50 alunos colocou fogo em pneus na via.

Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) auxiliaram na retirada de objetos, possibilitando a movimentação de veículos lentamente.

Notícias Relacionadas:

Comentários