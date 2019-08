Milhares de manifestantes formaram uma corrente humana em Hong Kong. Eles se deram as mãos em um protesto em oposição ao governo pró-Pequim. A corrente humana é mais um dos diversos atos de protesto dos manifestantes. “Tentamos as marchas tradicionais, ações mais militantes, mas dessa vez seguramos nossas mãos para mostrar que estamos todos unidos”, declarou Wing, participante do ato.