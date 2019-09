Com cartazes, chocolates e gritos de “racistas não passarão”, o coletivo negro do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) fez um protesto debaixo de muita chuva na tarde desta sexta-feira (06) em uma loja da rede de supermercados Ricoy, na zona sul da capital paulista. O ato surpresa ocorreu em repúdio à tortura sofrida por um adolescente negro, de 17 anos, dentro de uma das lojas do grupo.

Deixe seu comentário: