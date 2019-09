Mano Menezes vai substituir Felipão no Palmeiras

Após inúmeros protestos e críticas, a diretoria do Palmeiras anunciou, para a alegria de alguns torcedores do clube, a saída de Luiz Felipe Scolari, popularmente conhecido como Felipão, como técnico do time. O substituto é o gaúcho Mano Menezes.

Além de Mano, chegam ao alviverde o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, conhecido como Dudu. O trio é esperado nesta quarta-feira (4), em São Paulo, para assinar contrato com o clube até 2021. O último trabalho do gaúcho recém-contratado foi no Cruzeiro, clube pelo qual conquistou os bicampeonatos mineiros e da Copa do Brasil.

Com muita responsabilidade, Mano Menezes deve estrear já no próximo sábado (7), contra o Goiás, na partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser a única competição que o time disputa, o Palmeiras ocupa a 5° posição, com 30 pontos, seis de diferença do líder Flamengo.