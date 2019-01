O boletim hidrometeorológico divulgado nesta quarta (16) alerta que as instabilidades em diversos níveis da atmosfera, os sistemas de baixa pressão e frentes frias mantêm as condições para chuvas com riscos para temporais no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Os maiores acumulados ocorrem do Centro ao Leste do Estado, incluindo a fronteira com o Uruguai.

