Nesta quarta-feira, das 9h às 16h, será retomada a manutenção nos pontos de luz que foram alvos de vandalismo no trecho da avenida Castello Branco entre a rua Ernesto da Fontoura e a avenida Pátria, em Porto Alegre. Será bloqueada uma faixa da via, no sentido Porto Alegre-Interior. Nas proximidades da rua da Consolação também serão realizadas intervenções.

Deixe seu comentário: