Marca extrapola o discurso com refil de água mineral no litoral gaúcho

As melhores coisas da vida acontecem no Verão, mas na estação mais quente precisamos ter um cuidado especial com a hidratação do nosso corpo. Com o desafio de fazer com que as pessoas bebam mais água, a Água da Pedra transcende o discurso por meio da campanha Re-hidrate. A marca instalará quatro totens de Água da Pedra, dois em Capão da Canoa e dois em Torres na beira-mar, entre os dias 26 de janeiro e 26 de fevereiro, que vão reabastecer a garrafinha dos veranistas com água mineral geladinha.

Para liberar o acesso a água, basta se cadastrar no site https://www.refilaguadapedra.com.br/ e inserir o número do CPF no totem. Serão liberadas três doses diárias de 400ml para cada cadastro. “Este projeto vai além! O nosso objetivo é lembrar a importância da hidratação na estação que pede mais cuidados com a saúde – um convite a se RE.hidratar nos melhores momentos da estação” conta Julio Eggers, Diretor de Marketing da marca.

Deixe seu comentário: