O cantor sertanejo Marciano, que marcou a história da música sertaneja ao lado de João Mineiro, morreu aos 67 anos, em sua casa em São Caetano do Sul (SP). O cantor sofreu um infarto fulminante. A informação foi confirmada na rede social do artista. O corpo do cantor foi velado na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e enterrado por volta de 17h desta sexta-feira (18).

