Marcos Guilherme é apresentado e comemora chegada no Inter: "Venho com a ideia de fazer história nesse clube"

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Marcos Guilherme assinou um contrato em definitivo até final de 2022 Foto: Ricardo Duarte | SC Internacional Foto: Ricardo Duarte | SC Internacional

O Inter apresentou oficialmente nesta terça-feira (14) o meia-atacante Marcos Guilherme. O jogador de 24 anos chega em definitivo do Al-Wheda, da Arábia Saudita. O colorado comprou 80% do passe do atleta, a serem pagas em parcelas. O contrato vai até o final de 2022.

Em sua primeira manifestação como jogador do Inter, Marcos Guilherme comemorou a chegada ao clube, que já havia sido tentada pela direção colorada em outras ocasiões. “Quero salientar todo meu orgulho e alegria de estar aqui. Já foi tentado em outras vezes para cá, mas não deu. Agora deu certo e estou muito feliz”, revelou o atacante, que destacou que sua ideia é “fazer história no clube.”

Marcos Guilherme também comentou sobre suas características, que segundo ele são de intensidade e velocidade. “Hoje, os atacante precisam marcar também e não só atacar. Sou consciente dessa parte tática. Entrega nunca vai faltar. Gols e assistências são consequências. Mas sempre vou dar o meu melhor pra poder ajudar”, contou o atacante.

Por fim, o jogador falou sobre os primeiros dias de treinamento com o técnico Eduardo Coudet e elogiou o comand. “Ainda não tinha pego um treinador que trabalha com tanta intensidade. A gente vai se adaptando pra dar conta do recado. Vamos procurar fazer o que ele pedir”, concluiu o atacante.

Revelado pelo Athletico Paranaense, Marcos Guilherme ainda atuou no Brasil pelo São Paulo. No exterior, as experiências foram no Dinamo Zagreb, da Croácia, além do Al-Wheda. Na Arábia Saudita, o atacante atuou em 41 jogos e marcou 10 gols.

