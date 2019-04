Marielle Franco será nome de rua em Paris, na França, anunciou a prefeita parisiense, Anne Hidalgo. A homenagem foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da cidade nesta segunda-feira (1°). Para Mônica Benício, viúva da vereadora, que foi assassinada em março de 2018, junto ao seu motorista, Anderson Gomes, numa emboscada no Rio de Janeiro, trata-se de um reconhecimento de sua luta pelo legado de Marielle, e também, sobre o que ela representa. “Estávamos em negociação direta com a prefeita de Paris (Anne Hidalgo) há um tempo. Estávamos tentando, mas, a princípio, a possibilidade era remota de acontecer, e agora parece que vai se concretizar”, comemorou. As informações são do jornal O Globo.

Ela revela que o lugar ainda não está definido, mas comenta sobre a importância.

“É uma forma de homenagem, de continuidade na luta, e reconhecimento sobre o que ela representa. Estamos aqui trabalhando arduamente para mantermos o legado de Marielle. A minha vida é voltada para o esforço e pela memória dela, e quando a gente alcança algo assim, em Paris, é muito importante, e muito simbólico. Mas será ainda mais significante para nós conseguirmos isso aqui no Brasil. Queremos concretizar esta ideia em vários lugares do país, não só no Rio, e estamos trabalhando para isso”, contou Mônica.

No Rio, ainda não há rua com o nome de Marielle. Mas há uma creche no Complexo da Maré, sua comunidade de origem, que se chama Vereadora Marielle Franco.

Nas redes sociais, a Rede Europeia pela Democracia no Brasil (Red.Br), também anunciou e comemorou a homenagem que será feita em Paris. A Red foi responsável, ao lado de ONGs e do apoio da deputada Mônica Francisco (PSOL) e de Marcia Tiburi, pelo diálogo com a prefeitura parisiense.

“É com grande alegria que anunciamos que a câmara municipal de Paris acaba de votar, seguindo a solicitação da Rede europeia pela democracia no Brasil, com apoio unânime, uma moção que manifesta a intenção da prefeitura de batizar um local da cidade (rua, praça ou passagem pública) com o nome da vereadora brasileira Marielle Franco. Uma homenagem à Marielle, mas também uma forma de apoiar a luta contemporânea contra a violência e a opressão antidemocrática no Brasil e em todo o mundo”, disse a Red em nota.

Confira o anúncio feito pela prefeita Anne Hidalgo: “Foi votado! Os representantes parisienses adotaram esta manhã a proposta que eu apresentei a eles com minha equipe: um lugar em Paris levará o nome de Marielle Franco, ativista de direitos humanos, eleita do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018”, disse.

A deputada estadual Mônica Francisco também comemorou a homenagem. “MARIELLE GIGANTE! Acaba de ser aprovada, na Câmara de Paris, o nome Marielle Franco para uma rua, praça ou outro local da cidade! A aprovação foi por unanimidade!”.

O senador francês Rémi Féraud também comentou sobre a aprovação do Conselho. Para ele, um “símbolo” na luta pela democracia e pelos direitos humanos. “O Conselho de Paris decidiu colocar o nome de Marielle Franco na memória de Paris. Um símbolo muito forte desejado Anne Hidalgo, e uma mensagem de apoio a todos aqueles que continuam em campanha pela democracia e pelos Direitos Humanos no Brasil”, comentou o senador.

