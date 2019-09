Mark Hamburgueria lança burger em homenagem a Semana Farroupilha

A Mark Hamburgueria, com unidades na Cidade Baixa e no bairro Auxiliadora, irá comemorar a Revolução Farroupilha à altura: com burger especial no mês de setembro em homenagem a histórica batalha travada em solo gaúcho.

A inspiração para a receita especial criada pelo chef Mark Bandeira veio do clássico entrevero. Receita típica do Sul do Brasil, o entrevero é feito preferencialmente em panela de ferro e leva mistura de carnes como gado, porco, linguiça, bacon e frango. Pode também ser acrescentado pinhão, comum nas nossas áreas serranas.

O burger entrevero da Mark Hamburgueria leva burger bovino, linguiça assada, bacon, provolone, seleta de pimentões flambados na cachaça, cebola roxa assada e maionese com toque de limão siciliano.

Esse especial do chef estará disponível exclusivamente em setembro, em ambas unidades, por R$39,90 e acompanha batata frita ou rústica.

Serviço/ Joaquim Nabuco, 383 – Cidade Baixa | Porto Alegre – RS/ Telefone: 51.3030.0062 / Funcionamento: de terça a sexta das 11h30 às 14h e das 18h30 às 23h30. / Sábado e domingo das 12h às 15h e 18h30 às 23h30.

Local: Av. Mariland, 908 – Auxiliadora | Porto Alegre – RS/ Telefone: 51.3519.6638 / Funcionamento: segunda a sexta das 11:30 às 14:30h e das 18:30h às 23:30h / Sábado das 11:30 às 15:00h e das 18:30h às 23:30h

Instagram: @markhamburgueria

Site: http://markhamburgueria.com.br/

Deixe seu comentário: