Rio Grande do Sul Acampamento Farroupilha de 2024 encerra neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até este domingo (22), cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas no Parque Harmonia. (Foto: Divulgação Acampamento Farroupilha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Acampamento Farroupilha 2024 encerra neste domingo (22) em Porto Alegre. Neste ano, foram mais de 120 atrações musicais que se apresentaram durante os 16 dias do evento nos dois palcos: o principal, Jayme Caetano Braun, e o Palco Nico Fagundes. Na parte do comércio, há um pavilhão da agricultura familiar com 40 expositores de vários municípios gaúchos. Todos os piquetes são pontos de doações para as famílias atingidas pela enchente de maio.

O público total do evento deve ultrapassar os 2 milhões. Os visitantes estão sendo recebidos com diversas atrações culturais, muito churrasco assado nos piquetes e ações realizadas pelas marcas patrocinadoras. Veja a programação cultural deste domingo:

Palco Jayme Caetano Braun

– 17h50 – Elmer Fagundes

– 19h50 – Eco do Minuano & Bonitinho

– 21h50 – Grupo Tagarrado

Palco Nico Fagundes

– 14h – CTG Porteira da Restinga

– 14h50 – Trova: Celso Oliveira e Tetê Carvalho

– 15h30 – Declamação Adriana Braun

– 16h – Cristiano Cesarino

Evento democrático

Quem passeia pelo Parque Harmonia já percebe que novas melhorias estão integradas em toda a área do Acampamento Farroupilha para receber todos os visitantes. Mais do que novidades na programação, a edição de 2024 apresenta benfeitorias que facilitam a locomoção, auxiliam na melhor interação com as atrações e promovem a realização de um evento mais democrático.

No momento da chegada ao Parque, há vias de acesso facilitadas nas áreas de entrada e a presença de equipes de trabalho do estacionamento que podem dar orientações práticas sobre o Parque. Na Praça Harmonia, o público também encontra uma pavimentação que teve sua inauguração realizada este ano para o Acampamento Farroupilha. Espaço que foi totalmente readequado para tornar a locomoção mais acessível.

Piso tátil

Uma dessas benfeitorias realizadas pela concessionária responsável pelo Parque Harmonia, a GAM3 Parks, foi a instalação de uma grande área de extensão de piso tátil que tem a função de guiar o visitante durante o trajeto. Um diferencial que auxilia na locomoção segura de pessoas com deficiência visual, como é o exemplo do casal Flávio da Silva Moura e Ana Clara Maciel, ambos com cegueira parcial.

Ele comenta que as impressões sobre acessibilidade no Parque são positivas: “Esta é a primeira vez que viemos passear aqui depois das mudanças, me chamou que aqui tem piso tátil e é bom perceber que os locais estão se dando conta de que é importante investir nessas estruturas”. A esposa, Ana Clara, reforça a necessidade de a cidade oferecer eventos que pensem em todos os tipos de público: “Claro que está melhorando bastante. Sentimos isso, pois circulamos bastante, somos atletas, praticamos corrida e fazemos trilhas. E somos tradicionalistas, já participamos por anos de invernadas”.

Adauto de Souza é artesão e cadeirante. Para ele, que expõe seus trabalhos há várias edições do Acampamento Farroupilha, a evolução é nítida. “Trabalho aqui há tanto tempo e passei por várias situações no passado. Mas melhorou muito o acesso ao Harmonia, isso tá excelente. As coisas estão melhorando, o pessoal vem se dando conta da importância”. Segundo ele, muito pneu da sua cadeira de rodas foi furado ao percorrer terrenos íngremes. Agora, com a reestruturação feita, sente como usuário os benefícios: “Hoje me sinto mais tranquilo de circular por aqui! E posso dizer, pois já passei inúmeros momentos complicados”, revela o expositor.

Outros destaques que auxiliam aqueles que passeiam pelas ruas e avenidas do Acampamento Farroupilha 2024 são: os carrinhos de transporte que favorecem a locomoção de quem precisa; um novo espaço de shows, o Palco Jayme Caetano Braun que traz uma estrutura inovadora 360º com acessos livres e telões em sua área superior; além das placas de sinalização temáticas criadas em parceria com a Imobi que localizam o público durante a visita.

Trânsito e transporte

Para facilitar o acesso ao Acampamento Farroupilha, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e transporte na região do Parque Harmonia. É proibido estacionar na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha. Agentes da EPTC estarão monitorando diariamente a região e, em caso de movimento intenso de veículos, poderá ocorrer bloqueio do acesso à avenida Augusto de Carvalho pela avenida Loureiro da Silva. Neste caso, os motoristas devem seguir pela Loureiro da Silva, pegar a rua Antônio Klinger Filho, avenida Borges de Medeiros e chegar até o acampamento pela Aureliano de Figueiredo Pinto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/1802020-2/

Acampamento Farroupilha de 2024 encerra neste domingo

2024-09-21