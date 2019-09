Mark+ integra comunidade à Semana Farroupilha com Biscoitos Zezé

A Mark +, de Pelotas, mais uma vez lança uma campanha que tem por objetivo aproximar a marca Biscoitos Zezé da comunidade, se valendo de valores da nossa terra e da nossa tradição. O tema não poderia ser outro, se não a Semana Farroupilha. Para tanto, um vídeo foi criado pela agência, com pessoas vestidas à moda gaúcha, cantando nas ruas da cidade o Hino Riograndense, instigando as pessoas a cantarem e a manterem viva a história do Rio Grande do Sul. A Mark+ é dirigida pelo publicitário Sylvio Ballverdu.

https://drive.google.com/file/d/1Y0Oo7bh-2XQA8AmB3U8ZZnmSK9xj7bXh/view?usp=sharing

