Acontece Martha Becker Connections conquista Troféu Jatobá

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Décio Manso, Evane Becker, Martha Becker e Marco Rossi Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A agência gaúcha Martha Becker Connections foi uma das vencedoras do Prêmio Inovação e Excelência em PR – Troféu Jatobá 2019. O resultado foi anunciado durante a cerimônia de premiação realizada na noite do dia 02/12, no Renaissance Hotel, em São Paulo. No evento, as diretoras Martha e Evane Becker receberam o trófeu na categoria Digital/Redes Sociais pelo case #EstamosJuntos. Este é o segundo prêmio nacional que a agência recebe este ano, somado ao de melhor agência da Região Sul no TOP Mega Brasil de Comunicação.

A #EstamosJuntos é uma ferramenta digital e inclusiva desenvolvida para as Tintas Renner e voltada para pintores profissionais e lojistas, público estratégico da empresa. Através da plataforma, clientes e parceiros da companhia tem a possibilide de elaborar um cartão de visita com os seus dados de contato (nome, email, telefones e cidade), no caso dos pintores autônomos. Já os lojistas podem produzir de forma fácil e rápida peças para mídias sociais para divulgar suas promoções e ofertas. A ferramenta foi criada após uma análise de grupos de pintores e lojistas com a finalidade de entender suas frustrações e necessidades frente ao público final e se propõe a ir muito além de uma simples plataforma online, reforçando o posicionamento e parceria da Tintas Renner perante estes públicos. A #EstamosJuntos existe desde outubro de 2018 e já contabilizou, até o momento, mais de 2.750 downloads de cartões de visita e 134 lojistas cadastrados.

“No ano em que oficializamos as conexões como o nosso principal pilar, trazendo essa nossa característica, inclusive, para o nome da agência, é uma honra recebermos o Trófeu Jatobá com o case #Estamos Juntos. Isso mostra que estamos no caminho certo”, declara Martha Becker, diretora executiva da Martha Becker Connections.

O Prêmio Inovação e Excelência em PR – Troféu Jatobá 2019 é promovido pelo Grupo Empresarial de Comunicação (GECOM) integrado pelas empresas BusinessNews Comunicação, Jornalistas Editora, Maxpress e Mega Brasil Comunicação. O prêmio é um reconhecimento de alto nível no mercado de comunicação, valorizando iniciativas de excelência e inovação no setor. Neste ano, na terceira edição, a premiação teve a participação de mais de 40 agências nacionais que se inscreveram nas 15 categorias que permeiam o mercado de comunicação. A Martha Becker Connections foi a única agência gaúcha presente na final e vencedora em uma das categorias.

Para conferir o case completo ganhador do Trófeu Jatobá, basta acessar o link: https://youtu.be/GmyCxzvcgbo

Ficha técnica – #EstamosJuntos

Cliente: PPG Tintas Renner

Martha Becker – Direção Executiva.

Evane Becker – Direção Administrativa.

Lucas Etchenique – Coordenador Digital.

Thiago Saul Borges – Head de Criação.

Silvia Letícia e Lucas Laux – Direção de Arte.

Gabriel Hilal – Back-end

Mark Fonseca e Cássia Mendes – Aprovação Tintas Renner

Sobre a Martha Becker Connections

Após quase 20 anos no mercado de comunicação corporativa, a Martha BeckerComunicação passou a partir de novembro de 2019, a se chamar Martha Becker Connections. Com seus pilares solidificados na assessoria de imprensa, comunicação digital e relacionamento estratégico, a empresa com sede em Porto Alegre (RS), conta com os seguintes clientes em seu portfólio: Dr. André Berger, Casa Perini, CMPC, Coca-Cola Femsa, Fundacred, Óptica Foernges, Harman, JBL, Jota Pe, I Fashion Outlet, Praia de Belas Shopping Center, PwC, Ramos e Kruel Advogados, PPG Tintas Renner, Savarauto Mercedes-Benz, Tecon Rio Grande, Vibra, Nat, Unicred, Vipal , Lide RS, Tozzini Freire Advogados, Neuguebauer, Bib´s e Porto Seguro. Site: https://marthabecker.com.br/ nas redes sociais: @marthabeckerconnections.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário