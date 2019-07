A Smed (Secretaria Municipal de Educação) prorrogou, até quinta-feira (25), as inscrições para EJA (Educação de Jovens e Adultos) de ensino fundamental, no Centro Histórico. O curso é oferecido através de parceria com a escola EJA Monteiro Lobato e é totalmente gratuito. São oferecidas 240 vagas nos turnos da tarde e da noite. As aulas do segundo semestre começam no dia 8 de agosto.

