Acontece McDonald’s inicia 2020 com 102 vagas na Grande POA

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Rede contrata atendentes para os restaurantes da marca na capital, Canoas, Cachoeirinha e Viamão. No país ainda existem mais de três mil vagas para 2019 Foto: Banco de Dados/O sul Foto: Banco de Dados/O sul

Reconhecido como porta de entrada para o primeiro emprego formal, o McDonald’s começa o ano de 2020 com 97 vagas abertas em restaurantes de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha e Viamão e 05 vagas para pessoas com deficiência. Para concorrer a vaga, o candidato deve se dirigir às unidades dessas cidades com seu currículo, sendo exigido o ensino médio concluído ou cursando.

No Brasil, ainda estão disponíveis mais de três mil vagas neste final de ano, sendo cerca de 200 a serem preenchidas por pessoas com deficiência. A inclusão social é um dos principais valores da empresa e é importante destacar o cuidado e o respeito na busca pelo equilíbrio perante a diversidade e igualdade.

Com investimento de mais de R$ 40 milhões em treinamento e ações de desenvolvimento profissional, além de um sólido plano de carreira, o McDonald´s tem como preocupação o bem-estar e formação dos seus funcionários. Não é à toa que a rede é referência em primeiro emprego para os jovens que queiram uma chance no mercado de trabalho. A empresa também promove a inclusão, oferecendo uma oportunidade formal de emprego e contribuindo para o desenvolvimento, independência e reintegração social.

Atualmente, o McDonald’s conta com 50 mil colaboradores, e as vagas abertas ainda este ano vão ao encontro da expectativa de gerar 18 mil postos de trabalho em 2019. Para fazer parte do time de funcionários da rede, não é necessária experiência anterior. Para saber mais informações sobre as oportunidades ainda existentes ou concorrer a umas dessas vagas, acesse o site: http://www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco.

