Médico do Grêmio confirma ausência de Geromel na primeira decisão contra o Flamengo

*Valéria Possamai

Pedro Geromel ficará de fora da primeira decisão pelas semifinais da Copa Libertadores. Em entrevista antes da partida contra o Avaí, nesta quinta-feira, o médico do Grêmio Saul Berdichevski afirmou que o zagueiro ainda não tem condições de atuar.

De acordo com o membro do Departamento Médico, Geromel vem evoluindo bem ao tratamento, mas segue como baixa para o jogo da próxima quarta-feira, na Arena. O defensor sentiu um problema na coxa durante a partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e desde o dia 8 de setembro não atua.

Sem o zagueiro, David Braz será o companheiro de Kannemann.

O camisa 3 é preparado para a decisão de volta, que ocorre no dia 23, no Maracanã. O mesmo caso acontece com Jean Pyerre, que sofreu uma lesão muscular durante um treinamento. O meio-campista também ficará de fora da primeira decisão.

Ainda com relação ao DM, Maicon ainda gera dúvida. O volante, que vem participando dos treinamentos após dores na panturrilha, não atua há exatos 30 dias. Sua última partida foi contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Havia expectativa pela entrada em campo do jogador na partida contra o Avaí, mas ele seguiu no banco. Na chegada à Arena, o atleta afirmou ainda não estar 100% na forma física, e por isso, não viajará para a partida contra o Fluminense, no final de semana.

Antes do jogo de ida contra o Flamengo, o Grêmio volta a campo no domingo, pelo Brasileirão. Contra o Fluminense, o grupo será dividido em duas frentes: alguns titulares ficarão em Porto Alegre e a outra parte viajará para o Rio de Janeiro.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: