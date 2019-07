Nesta quinta-feira (18) foi divulgado um novo trailer do tão esperado “It: Capítulo 2“. Ambientado 27 anos após os acontecimentos do primeiro filme, o trailer mostra o Clube dos Perdedores com um único objetivo: acabar com o terrível ciclo da cidade de Derry. Nas imagens é possível ver que a missão não será nada fácil, já que aparentemente Pennywise se tornou ainda mais imbatível!

No vídeo podemos ver que mesmo preparados, os personagens seguem caindo nos planos da aberração. Veja o trailer:

Deixe seu comentário: