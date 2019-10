Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2201 da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (24), na cidade de São Paulo. O prêmio, estimado para o próximo concurso é de R$ 30 milhões. O próximo sorteio será realizado no sábado (26). Os números contempladas foram 03, 13, 23, 41, 49 e 53. Segundo a Caixa Econômica Federal, 60 apostas acertaram a Quina e levarão R$ 34.586,33 cada.