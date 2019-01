Nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso 2.116 da Mega-Sena, realizado pelo Caminhão da Sorte da Caixa em Piratuba (SC), especialmente nessa quinta-feira. Com isso, o prêmio acumulou pela sexta vez consecutiva, chegando a R$ 33 milhões para o sorteio deste sábado. Os números contemplados foram 01, 09, 19, 21, 34 e 54.

