Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.269 da Mega-Sena, ela poderá pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 16 milhões. As apostas para o concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em todas as lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo País. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Deixe seu comentário: