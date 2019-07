Uma aposta única ganhou os R$ 35,2 milhões sorteados pela Mega-Sena na noite de quarta-feira (3). Com isso, a Caixa estima um prêmio de R$ 3 milhões para este sábado (6). Os números sorteados no meio da semana foram 05, 37, 43, 49, 54 e 56. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet.

Deixe seu comentário: