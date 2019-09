Como nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.186 da Mega-Sena, que ocorreu na segunda-feira (9), no próximo sorteio, nesta quarta-feira (11), o concurso poderá pagar o valor de R$ 90 milhões. A quina teve 131 apostas ganhadoras, que recebem R$ 39.638,11, cada. Outros 11.409 apostadores acertaram a quadra e recebem R$ 650,18, cada.

