Nesta quarta-feira (22), a Mega-Sena vai sortear prêmio estimado em R$12 milhões. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h em São Paulo. O valor do prêmio principal está acumulado pois ninguém acertou a aposta do último sábado (18).

Quem tiver interesse pode apostar até as 19h em qualquer casa lotérica da Caixa em todo o Brasil. A aposta simples custa R$3,50.

