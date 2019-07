Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, será a editora convidada do número de setembro da icônica revista de moda Vogue Reino Unido, na qual vai manter uma “conversa sincera” com a ex-primeira-dama americana Michelle Obama, entrevistada para esta edição. O número, intitulado “Forças de mudança”, contará com 15 mulheres “unidas por sua coragem rompendo barreiras”.