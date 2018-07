Melnick Even inaugura na segunda-feira (16) o Protótipo do Parque Pontal

Área de 10.000 m², urbanizada em 60 dias, a beira do Guaíba, num dos locais mais emblemáticos da cidade, irá receber mais de 100 eventos gratuitos até o final do ano. O investimento da construtora é de aproximadamente R$2,3 milhões neste projeto. O protótipo faz parte do Parque Pontal que terá 29.000 m², situado dentro de uma área de 59 mil m² do complexo multiuso Pontal. O espaço recebeu o plantio de 4.000 m² de grama e paisagismo, com aproximadamente 30.000 novas mudas, incluindo um caminho de palmeiras ornamentais. Neste final de semana 1 telão estará transmitindo as finais da Copa do Mundo

A Melnick Even está entregando antecipadamente à Porto Alegre o Protótipo do Parque Pontal, uma área de lazer,convivência e contemplação do famoso pôr do sol do Guaíba. Junto a empresa está lançando um projeto inovador de integração com a cidade focado nos seguintes pilares: família, cultura (música e arte), entretenimento, gastronomia, pets, na mais bela paisagem da cidade, de frente para o Guaíba.O espaço conta também,com um charmoso plantão de vendas e relacionamento com 400m².

O Protótipo terá 600 m² de deck de madeira para contemplação do pôr do sol, palco multiuso, prainha à beira do Guaíba, espaço para food trucks, bicicletário, quadra de areia para prática de atividades como beach tênis, vôlei, espaço fitness, espaço kids e espaço pets.

O projeto de eventos visa a socialização dos porto-alegrenses à beira do Guaíba. Serão mais de 100 eventos gratuitos e abertos ao público até o final deste ano. Quatro operações gastronômicas permanentes, food park, shows nos finais de semana, piqueniques, cinema ao ar livre, entre outros. As ações se iniciam neste final de semana com a CopaTruck. No sábado e domingo o local terá 1 telão transmitindo as disputas do terceiro e quarto lugar e a grande final da Copa do Mundo.

Acontecerão também eventos pagos abertos ao público, no plantão de vendas. De 17 de julho a 04 de setembro, será realizado o projeto Banquetes a Beira do Rio. Sempre às terças-feiras,Marcelo Schambeck receberá reconhecidos chefs e mixologistas para preparar uma experiência gastronômica inédita: banquetes com pratos para compartilhar em grandes mesas promovendo encontros e troca de idéias.

O plantão de vendas de 400 m², com projeto assinado pelo arquiteto mineiro Matheus Diniz, além da vocação comercial com exposição da maquete de 24m²representando todo o complexo, contará com áreas multiuso, a fim de promover diferentes experiências ao público, seja pelo Espaço Gourmet, ou pela sala de projeção.

Segundo Juliano Melnick, diretor executivo da empresa “Estamos muito felizes por entregar esse espaço público, mas principalmente por poder antecipar uma parte relevante do que vai ser entregue na totalidade lá no final do empreendimento. Juntamente com um grande projeto de eventos gratuitos de convívio e integração do porto-alegrense com o Guaíba. Acho que é uma data muito especial que esta acontecendo justamente quando está se entregando uma parte da orla revitalizada no gasômetro. As pessoas vão poder continuar andando pela avenida até chegar ao Pontal. Estamos unindo as duas pontas. Quem sabe até a entrega do empreendimento daqui a 3 anos teremos o trecho entre estas duas áreas revitalizado, que é o grande sonho de todos os porto-alegrenses”.

