Melnick Even promove neste sábado (30) a 8ªedição do Melnick Evenday, a maior ação de vendas do mercado imobiliário brasileiro, em um único dia.

Megaevento reúne todo o portfólio da empresa: imóveis prontos, em construção e lançamentos. Estarão em oferta exclusivamente na sede da empresa mais de 35empreendimentos entre casas, apartamentos, conjuntos comerciais, lojas e terrenos. Com até 36% de desconto à vista. A promoção da construtora líder do RS já está consolidada no calendário de Porto Alegre, atraindo compradores de todo o estado.

É uma oportunidade única de adquirir “um Melnick Even”, atual sonho de consumo no setor imobiliário gaúcho, em condições excepcionais, tanto para compra ou investimento. Não se trata de oferta de saldos e nem queima de estoques.Estarão disponíveis mais de mil unidades, em 21 bairros de Porto Alegre, Canoas, Eldorado, Gravataí e litoral. Nos segmentos de alto luxo, médio e emergente. Com bônus, preços, condições diferenciadas e descontos especiais de até 36% à vista.

Tudo com a garantia de uma empresa líder e referência em qualidade e alto padrão de construção.

Uma superestrutura de atendimento, fechamento de negócios e segurança será cuidadosamente organizada, na sede da empresa, na Rua Carlos Trein Filho, 551, esquina com a Rua Anita Garibaldi, bairro Auxiliadora. O objetivo é viabilizar a operação e garantir a satisfação dos clientes que poderão negociar vantagens exclusivas diretamente com a diretoria, com o suporte de uma equipe de mais de mil corretores das principais imobiliárias parceiras.

Segundo Juliano Melnick, diretor executivo da empresa, “com o final da crise e a expectativa de reposição nos preços dos imóveis, essa será provavelmente a última oportunidade de se comprar imóveis da empresa com descontos tão significativos. Até porque, em mais de uma dúzia de empreendimentos, temos poucas unidades que deverão ser vendidas neste evento. A crise está terminando e as oportunidades da crise também.”

