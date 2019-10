Menina cai do nono andar de prédio em Belo Horizonte

Uma menina de dez anos foi hospitalizada após cair do 9º andar de um prédio no bairro Heliópolis, na região norte de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (13). O imóvel fica no Condomínio Mais Solares, na rua Maria Manoela Braz, no bairro Heliópolis.

Segundo o portal G1, vizinhos narraram que a menina mora no local com uma tia e teria batido no parapeito do 1º pavimento durante a queda.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a menina foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Ela foi levada inconsciente, com múltiplas fraturas e trauma no tórax para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A unidade não comenta o estado de saúde dos pacientes, portanto, até o momento, não há informações sobre a condição da criança.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para solicitar informações sobre se o caso será investigado e aguarda retorno. As informações são da da RedeTV!.