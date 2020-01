Rio Grande do Sul Menina de seis anos morre atropelada na Freeway, em Osório, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Vítima estava acompanhada do pai quando foi atingida por um veículo Foto: Editoria de Arte/O Sul Vítima estava acompanhada do pai quando foi atingida por um veículo (Editoria de Arte/O Sul) Foto: Editoria de Arte/O Sul

Uma menina de seis anos morreu atropelada na tarde deste sábado (25) na BR-290, a freeway, em Osório, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 13h30min, no sentido Porto Alegre-Litoral.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal) um homem e sua filha atravessavam a rodovia, em direção à Lagoa dos Barros, quando a menina soltou a mão do pai e retornou à pista para juntar um boné.

Ela foi atropelada por um automóvel Mercedes Benz GLA250 que seguia no sentido litoral. O motorista imediatamente levou a criança para o hospital de Osório, onde ela faleceu.

O bafômetro comprovou que o pai da menina estava com alto índice de álcool no sangue, ao contrário do motorista, cujo resultado foi zero. O motorista do veículo e o pai da criança foram conduzidos à Polícia Civil de Osório para os devidos procedimentos.

