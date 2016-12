Menina de três anos morre afogada no Rio Feitoria, no Vale do Sinos

Uma menina de três anos morreu na tarde desta terça-feira (13) no Rio Feitoria, em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. Ela brincava com o tio, de 13 anos, quando os dois caíram em um buraco. Ambos foram socorridos com vida, mas apenas o mais velho sobreviveu, conforme o Corpo de Bombeiros. A menina que morreu foi identificada como Thais Helund Figueira dos Santos. Uma outra familiar, de 17 anos, acompanhava os dois e não chegou a se afogar.

