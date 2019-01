O mercado imobiliário tende a alcançar sua retomada para patamares expressivos em 2019. Dentro dessa expectativa, a Elo8 Imóveis se antecipa e inicia o ano com um evento que tem como propósito, acelerar as vendas durante os meses de verão.

Evento intitulado de “ELOucura” passa a oferecer oportunidades em imóveis com descontos de até 38%off, válidas para Imóveis novos e seminovos.

Segundo Marcelo Rezende, sócio Diretor da empresa, já nos primeiros dias de “ELOucura” tanto em ofertas de adesão à campanha, bem como em vendas realizadas, os números já são 5 vezes maiores que o da mesma época no ano passado. Mais informações através do site: www.elo8imoveis.com.br ou nas redes sócias da empresa.

