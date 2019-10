Mercado Público comemora aniversário de 150 anos hoje

Ao longo do dia, com uma série de atividades, o Mercado Público de Porto Alegre comemora nesta quinta-feira (3) seu aniversário de 150 anos. Para marcar a data, estão previstos o clássico parabéns com bolo, eventos religiosos, apresentações de dança e música, flash mob e abraço ao mercado com chuva de balões. A cerimônia oficial tem início marcado para às 11h. “Percorrer o Mercado Público é vivenciar história e cultura. E é também aguçar os sentidos e memórias afetivas. Por todo o valor que representa esse tradicional espaço da nossa Porto Alegre é que estamos nos preparando para entrar agora em uma nova etapa, que é a de revitalização do Mercado, contando com parcerias da iniciativa privada”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O prédio histórico do Mercado Público é um dos símbolos de Porto Alegre. A cada dia, cerca de 100 mil pessoas percorrem os corredores, por onde se espalham 106 estabelecimentos comerciais que oferecem uma grande amostra da economia popular da Capital: peixes, carnes nobres, frutas, verduras, ervas e especiarias, grãos, alimentos orgânicos, artesanatos, artigos religiosos e decorativos – além de restaurantes, cafés, lancherias e outras opções de gastronomia. Ao mesmo tempo, o prédio em estilo neoclássico é uma referência visual para todos os porto-alegrenses, que apreciam em sua arquitetura um pedaço da história da cidade.

História

O projeto, de 1861, foi assinado pelo engenheiro Frederico Heydtmann, autor de projetos na colônia de Santa Cruz do Sul e em Cachoeira do Sul. Lá estão as marcas, nem sempre visíveis, dos incêndios de 1912 (que destruiu os chalés internos), de 1976, de 1979 e de 2013 (que atingiu o segundo pavimento), além de histórica enchente de 1941. Mas lá está, também, entalhada no chão, uma mandala com sete chaves, que representa os caminhos e encruzilhadas da vida, além das cores, os cheiros e os sons de uma cidade que sempre soube superar suas adversidades.

Concessão do Mercado Público

Para a Prefeitura de Porto Alegre, é fundamental encontrar meios de conservar esse patrimônio e aprimorar sua gestão. É por isso que, no último dia 18 de setembro, foi lançada uma consulta pública para balizar o edital de concessão da gestão do Mercado Público. O valor estimado para o contrato, que tem validade por 25 anos, é de R$85 milhões, com outorga mínima inicial de R$28,1 milhões.

O vencedor ficará responsável pela operação e manutenção do Mercado Público. Só nos primeiros três anos, R$41,5 milhões deverão ser investidos em reformas para melhoria de drenagem, sanitários e fachada, além de iluminação interna e cênica externa, a troca da rede elétrica e mais acessibilidade. Já outra parte, de R$43,5 milhões, deverá ser aplicada na gestão e manutenção do local durante os 25 anos de contrato. A consulta pública está aberta até o dia 18 de outubro – e todos os cidadãos podem opinar. No dia 17 de outubro, haverá uma audiência pública para debater o assunto. Será no auditório da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) (rua Siqueira Campos, 1300 – 14º andar), em Porto Alegre, das 10h às 12h.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, reitera as premissas básicas do projeto: “o regramento não permite que o Mercado se transforme em um grande shopping. Nossa proposta é manter as características atuais do local no que diz respeito ao mix de lojas e aos valores oferecidos aos clientes”.

A coordenação do Mercado Público é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE). As bancas ficam abertas de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 19h30, e nos sábados, das 7h30 às 18h30. Os restaurantes funcionam até às 22h.

Confira a programação

9h – Missa em homenagem aos 150 anos do Mercado Público

10h – Benção Ecumênica

11h – Cerimônia Oficial

12h – Parabéns: Bolo de aniversário – Banda Municipal

13h – Apresentação do Coral Municipal Paulo Freire

15h30 – Abraço ao Mercado com chuva de balões

16h30 – Flash Mob da Cia Municipal de Dança

17h – Benção do Pai Paulinho do Xeroquê com apresentação do cantor Lumi

19h – Apresentação do Conjunto de Sopros – Bandinha do Essencial

