Mercado se movimenta e Everton fica próximo de permanecer

Mesmo que as principais janelas só fechem no início do mês de setembro, as chances de Everton permanecer no Grêmio aumentam a cada dia. Nessa segunda, o Napoli, mais um dos interessados no jogador Tricolor, ficou com outra opção no mercado fechando mais uma porta para o gremista.

No início do próximo mês, 4 das 5 principais janelas de transferência do mercado europeu se encerram, mas as movimentações recentes dão indícios da permanência de Éverton. Na manhã dessa segunda (12) o Napoli encaminhou a contratação de Irving Lozano, atacante mexicano do PSV, por 42 milhões de euros e deve se tornar uma opção a menos para o jogador.

Vale ainda destacar que há algumas semana o Arsenal, outro interessado, também optou por outra opção do mercado que não Éverton. De acordo com a reportagem da Rádio Grenal, uma fonte ligada ao negócio acredita que “provavelmente o jogador permanecerá” nessa janela. Ainda assim, Grêmio e o empresário do atleta mantém as esperanças em um bom negócio ainda nesse mercado.

