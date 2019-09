Meryl Streep é homenageada no Festival de Cinema de Toronto 2019

A atriz norte-americana Meryl Streep foi homenageada no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2019. O evento acontece desde 5 de setembro e vai até o dia 15. Na última terça-feira (9), durante a festa de gala beneficente, que abriu o festival, Meryl recebeu o Tribute Actor Award, inaugurando o prêmio de ator homenageado. Após ser homenageada, Streep ressaltou:

“Ultimamente eu tenho me feito uma pergunta. Isso ajuda ou machuca? Esse material é algo que precisa estar no mundo agora por qualquer razão? Cada artista aqui fez uma decisão sobre o trabalho que eles têm feito; eles decidiram contribuir com algo por padrão ou intenção. Esse festival está movendo a agulha por intenção. E mesmo que não tenhamos criado o cenário no qual nos encontramos, nós não podemos curá-lo individualmente. Não podemos controlá-lo, mas tenho certeza que podemos contribuir com a sua toxidade”

O festival exibiu o filme “A Lavanderia” — estrelado pela atriz. O trailer foi liberado no final do mês de agosto. Confira:

Deixe seu comentário: