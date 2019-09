Mês de aniversário: Grêmio divulga programação das comemorações dos 116 anos

*Valéria Possamai

O mês de setembro é de comemoração para os gremistas. No próximo dia 15 de setembro, o Grêmio comemora 116 anos de história. E, para celebrar a data, o clube organizou uma programação especial para saudar a data.

As celebrações já se iniciam na sexta-feira, dia 13, com o tradicional Jantar Farroupilha, marcado para as 19h30 no Galpão Crioulo, no parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Para este evento já não há mais ingressos disponíveis.

No dia seguinte, sábado, 14, acontece no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a Convenção Consular, com partipação de cônsules e adjuntos do Rio Grande do Sul, Brasil e do mundo. O encontro será das 9h às 17h.

No domingo, dia de aniversário do Tricolor, o compromisso principal é o jogo contra o Goiás, às 16h, na Arena. Mas o dia comemorativo já inicia às 8h, quando ocorre a Corrida do Grêmio, que está com as inscrições abertas em: https://corridadogremio.arenapoa.com.br/.

Posteriormente, às 11h30, na Esplanada da Arena, em frente à Calçada da Fama, haverá o Hasteamento da Bandeira e, às 12h, uma missa da Capela Medianeira em homenagem aos 116 anos do Clube.

A programação ainda prevê para o dia 17 a cerimônia onde Loivo e Geromel eternizaram seus pés na Calçada da Fama do Grêmio, a partir das 18h, na Esplanada da Arena. Depois das homenagens, o Conselho Deliberativo se reúne em Sessão Solene pelos 116 anos.

O tradicional banquete de aniversário será na quinta-feira, 19, às 20h, na Casa NTX. Já não há mais ingressos à venda para a comemoração.

A programação se estende até a segunda-feira, dia 23, às 11h, quando será lançada a Pedra Fundamental das obras de melhorias do Centro de Formação e Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Foto:(Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

