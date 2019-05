Nesta sexta-feira (31), ocorre a segunda reunião da Mesa do Pacto Alegre, no Campus Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1.600), a partir das 8h. No encontro, que contará com a presença do consultor espanhol e coordenador do Pacto, Josep Piqué, será elaborada a agenda dos projetos. O objetivo é transformar a capital gaúcha em referência em inovação e qualidade de vida.

