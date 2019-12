Esporte Mesmo com a conquista da Copa América, a Seleção Brasileira encerra este ano sob desconfiança

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Jogadores da Seleção celebram a conquista da Copa América no Maracanã Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Jogadores da seleção celebram conquista da Copa América - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ano da Seleção Brasileira masculina de futebol ficou marcado pela conquista da Copa América disputada em casa. O título foi conquistado no Maracanã, após uma vitória por 3 a 1 contra o Peru. Porém, esse triunfo não foi suficiente para acabar com a desconfiança de parte da torcida em relação à equipe.

Essa desconfiança ganhou força justamente após a conquista da América, quando o time comandado pelo técnico Tite chegou a ficar cinco jogos sem vencer (somando três empates e duas derrotas). Essa sequência foi interrompida apenas no dia 19 de novembro, quando o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 3 a 0.

Dessa forma, a Seleção inicia 2020 em meio a certa descrença. Sentimento que pode aumentar a pressão sobre o técnico Tite justamente em um ano no qual o Brasil terá pela frente a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

