Messi bate recordes: é o segundo jogador com mais jogos no Barcelona e o maior vitorioso no Campeonato Espanhol

O Barcelona superou o Espanyol no clássico da Catalunha neste sábado (30) por 2 a 0. Os dois gols, é claro, foram de Lionel Messi. E como se tornou praxe, a partida representou não apenas três pontos para o já líder Barça, mas também uma série de recordes quebrados pelo craque argentino.

Com o resultado deste sábado, Messi se tornou o jogador que mais venceu no Campeonato Espanhol. Ele agora está empatado com o goleiro ex-Real Madrid Iker Casillas com 334 vitórias na Liga.

A vantagem de Messi está no aproveitamento: precisou de 445 jogos para vencer 334 (75% de aproveitamento), enquanto o goleiro jogou 510 (65%) para alcançar a marca.

Neste jogo Messi também superou Andrés Iniesta como o segundo jogador que mais atuou pelo Barcelona. São 675 jogos, um a mais que o antigo colega, mas ainda muito atrás do líder, Xavi Hernández, que jogou 767 vezes pelo Barça.

Um dos gols de Messi na partida foi de falta, foi a sexta vez que o Espanyol sofreu um gol de falta do argentino, um recorde. Mas o número definitivo para a freguesia é outro: já são 20 partidas seguidas sem vitória do Espanyol sobre o Barcelona na Liga, quatro empates e 16 derrotas.

Quase campeão

Com a vitória, a 21ª em 29 rodadas, o Barcelona abriu 13 pontos de diferença para o vice-colocado Atlético de Madrid – que ainda vai a campo neste sábado para enfrentar o Alavés. A nove rodadas do fim, o Barça precisaria de mais cinco vitórias para assegurar matematicamente o título caso o Atlético não vença hoje. O Espanyol, por sua vez, tem 34 pontos e está na 14ª posição.

Não foi fácil

Messi só apareceu no fim. Até ali, o Barcelona sofria para passar pela defesa do Espanyol, muito bem postada no Camp Nou. O próprio argentino havia tido algumas chances, e Rakitic experimentou duas vezes de fora da área. Philippe Coutinho, sempre aberto pela esquerda, fez bom jogo. Mas, não fosse Messi, o jogo tinha a cara de um 0 a 0. O consolo do Barça é saber que Ter Stegen, por sua vez, poderia ter tirado o dia de folga tamanha foi a inofensividade do Espanyol…

Segue a rotina

Lionel Messi chegou a 31 gols no Campeonato Espanhol, é o artilheiro isolado da competição. Nos últimos 10 jogos do Barcelona na temporada, marcou 11 vezes.

Foi de Messi?

No primeiro gol, no entanto, ficou a dúvida se realmente foi marcado por Messi. O mérito é todo dele: o argentino cobrou falta com nojo, um toquezinho por cima da barreira. O goleiro Diego López estava longe, mas o volante Víctor Sánchez, na tentativa de tirar, cabeceou para dentro da própria meta. Foi um lance, no mínimo, estranho. Mas o gol foi dado para o camisa 10 do Barça.

